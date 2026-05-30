السعودية: نجاح موسم حج 2026

أعلن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، نجاح موسم حج 1447، مؤكداً أن الموسم شهد منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وقال الأمير سعود بن مشعل إن “ما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم غير المحدود والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة، وما وفرته من إمكانات وموارد، إلى جانب المتابعة الدقيقة لجميع مراحل العمل والاستعداد والتنفيذ”.

في الوقت ذاته، أشار إلى أن هذا النجاح يعكس حجم العناية التي توليها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لضمان أداء الحجاج مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

صورة وطن يعمل بإخلاص لخدمة الحجاج

وأضاف نائب أمير منطقة مكة المكرمة أن موسم الحج هذا العام عكس صورة وطن يعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة ضيوف الرحمن، مبيناً أن المشاعر المقدسة ظهرت بصورة اتسمت بالتنظيم والانسجام، في مشهد جسّد تكامل الجهود بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وأكد أن حج هذا العام أثبت قدرة المملكة على إدارة الحشود بكفاءة واقتدار، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والرعاية التي تليق بشرف المكان وقدسية الزمان.

النجاح بداية لمرحلة جديدة

وبين الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، أن النجاحات المتحققة في الحج تمثل ثمرة لنهج القيادة التي جعلت خدمة الحاج شرفاً وأولوية، إذ كان الدعم حاضراً، والعمل متواصلاً بروح المسؤولية والتفاني، مشيراً إلى أن نجاح الحج ليس نهاية العمل، بل بداية لمسؤوليات جديدة وعهد يتجدد كل عام للحفاظ على مكانة المملكة منارة للأمن والعطاء، وقبلة لخدمة الإسلام والمسلمين.

ودعا سموه في ختام إعلانه نجاح موسم الحج، الله أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها، وأن يحفظ قيادتها، ويبارك في جهود جميع العاملين الذين أسهموا في نجاح موسم الحج.

العربية نت