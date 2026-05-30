صور وفيديو.. أنقذته العناية الإلهية من موت محقق بعد احتراق سيارته.. العميد طارق الهادي يحكي تفاصيل الحادث المروع

انقذت العناية الإلهية العميد معاش طبيب طارق الهادي كجاب, من موت محقق بعد أن تعرضت سيارته لحريق كامل بعد حادث حركة مروع بمدينة شندي, بولاية نهر النيل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج كجاب, في مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حكى فيه تفاصيل الحادث وطمأن متابعيه على سلامته. العميد معاش, ذكر أن الحادث وقع داخل مدينة شندي, أثناء ذهابه في زيارة لقيادة الجيش بمدينة شندي, رافقه فيها أبنائه الصغار. وكشف الطبيب, طارق الهادي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, تفاصيل الحادث بعد أن اصدمت بهم سيارة “بوكسي”, حاول صاحبها تفادي شاحنة كبيرة كانت تسير بسرعة خيالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

