«اليونيسيف» تحذر من تفاقم معاناة أطفال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (جنيف، رفح)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة بسبب نقص المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية، مؤكدة أن آلاف الأطفال ما زالوا عالقين في دائرة من المرض وسوء التغذية.

وأفادت أن الاكتظاظ السكاني وتراكم النفايات وتضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أدت إلى انتشار الأمراض، فيما تواجه عمليات الإغاثة صعوبات بسبب القيود المفروضة على دخول المعدات والمواد الأساسية.

ودعت اليونيسيف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق، ورفع القيود عن المواد اللازمة لإصلاح خدمات المياه والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية في غزة.

وفي السياق، شدد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة «كارثية غير مسبوقة»، محذراً من تداعيات خطيرة تطال جميع مناحي الحياة، لا سيما في قطاعي الأمن الغذائي والصحة.

وأوضح النمس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية باتت تعاني انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، في ظل نقص حاد ومستمر في المواد الغذائية الأساسية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن هذا الواقع المأساوي أدى إلى ارتفاع مخيف في معدلات الجوع وسوء التغذية، حيث يدفع الأطفال والمرضى وكبار السن الثمن الأكبر لهذه الأزمة.

وعلى الصعيد الصحي، أعرب النمس عن قلق الهلال الأحمر البالغ إزاء انهيار أجزاء كبيرة من المنظومة الصحية، موضحاً أن الاكتظاظ الهائل في مراكز الإيواء، مع انعدام المياه النظيفة ومستلزمات النظافة الشخصية، خلق بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية والأوبئة، حيث رصدت الطواقم الطبية انتشاراً واسعاً للأمراض الجلدية والمعوية والتهابات الجهاز التنفسي بين النازحين.

وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفيات والمراكز الطبية المتبقية تعمل حالياً بالحد الأدنى وبإمكانات محدودة للغاية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية، فضلاً عن أزمة الوقود التي تهدد بتوقف ما تبقى من خدمات حيوية في أي لحظة.

ووجه النمس نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، بضرورة التدخل الفوري والجاد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والوقود من دون عوائق، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين والطواقم الطبية التي تعمل في ظروف مستحيلة، ومنع تفاقم هذه الكارثة التي تتجه نحو مستويات غير محتواة.

ويعيش قطاع غزة دماراً طال أكثر من 70% من البنية التحتية والمنازل، ومنذ اندلاع التصعيد، اضطر نحو 1.9 مليون نسمة إلى النزوح القسري، حيث يتكدس معظمهم في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.

وبحسب تقارير دولية، فإن المنظومة الصحية في غزة تعرضت لضربات قاسية، حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة نتيجة القصف أو نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات أممية من أن مستويات انعدام الأمن الغذائي قد وصلت إلى مستويات «مجاعة حادة» في شمال القطاع وبقية مناطقه.