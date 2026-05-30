شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يتحرك ضمن نطاق هبوطي مع مؤشرات استسلام قد تمهد لتكوين قاع سعري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عملة الريبل (XRP) مكاسب طفيفة يوم الجمعة، ليتداول قرب مستوى 1.32 دولار وقت إعداد التقرير، في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق العملات المشفرة بشكل عام.

ورغم هذا الارتفاع المحدود، لا تزال معنويات المستثمرين ضعيفة بشكل ملحوظ مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، والتي ما زالت تؤثر سلباً على إمدادات النفط والغاز العالمية.

وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مذكرة تفاهم قد تمهد لوقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، لم يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته النهائية بعد، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية أن نص المذكرة لم يتم اعتماده أو تأكيده بشكل نهائي حتى الآن.

وكان ترامب قد صرح الأربعاء بأنه لن يتسرع في إبرام أي اتفاق، ما يشير إلى أن التوصل إلى تسوية نهائية قد لا يكون وشيكاً رغم استمرار المفاوضات.

حملة الريبل يواجهون مرحلة استسلام مع ضعف آفاق التعافي

أظهرت بيانات منصة "غلاسنود" أن مؤشر صافي الأرباح والخسائر غير المحققة (NUPL) الخاص بعملة الريبل تراجع أكثر إلى المنطقة السلبية مسجلاً -0.06 يوم الخميس.

ويقيس هذا المؤشر الفارق بين الأرباح غير المحققة والخسائر غير المحققة لدى المستثمرين. وعندما يكون المؤشر في المنطقة السلبية، فهذا يعني أن عدداً أكبر من المستثمرين يحتفظون بمراكز خاسرة.

ويشير ذلك من ناحية إلى استمرار حالة الاستسلام والضغوط البيعية الناتجة عن المعنويات السلبية، لكنه من ناحية أخرى قد يكون مؤشراً على اقتراب السوق من تكوين قاع سعري.

ويرى المحللون أن تجاوز المؤشر لمستوى الصفر مجدداً سيعكس انتقال المستثمرين من حالة الخسارة إلى الربحية، وهو ما قد يشير إلى تحسن الثقة وتأكيد تكوين قاع للسوق. وحتى ذلك الحين، لا تزال حالة عدم اليقين والخسائر غير المحققة تسيطر على المشهد.

تدفقات إيجابية محدودة إلى صناديق الريبل المتداولة

في المقابل، واصلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المرتبطة بالريبل تسجيل تدفقات نقدية إيجابية وإن كانت محدودة، حيث بلغت التدفقات الداخلة نحو 1.77 مليون دولار يوم الخميس.

ورغم هدوء النشاط يوم الأربعاء، فإن هذه الصناديق حافظت على مسار إيجابي منذ 14 مايو. وبلغ إجمالي التدفقات التراكمية نحو 1.41 مليار دولار، فيما وصلت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 1.12 مليار دولار.

ورغم أن هذه التدفقات قد تدعم أداء الريبل على المدى القصير، فإن ضعف النشاط العام في سوق العملات المشفرة لا يزال يشكل عائقاً أمام أي تعافٍ قوي، ما يرجح أن يكون أي صعود محتمل تدريجياً وبطيئاً.

التحليل الفني: الريبل يتمسك بدعم رئيسي

يتداول سعر الريبل قرب 1.32 دولار مع استمرار الاتجاه الهابط بشكل واضح.

ويظل السعر دون المتوسط الأوسط لنطاقات بولينجر عند 1.39 دولار، وهو مستوى يتوافق أيضاً مع المتوسط المتحرك لأجل 50 يوماً، ما يبقي الهيكل الفني العام تحت الضغط.

كما تميل مؤشرات الزخم إلى السلبية، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية قرب مستوى 39 على الرسم البياني اليومي، بينما يبقى مؤشر الماكد في المنطقة السلبية، وهو ما يعكس استمرار الضغوط البيعية رغم الاستقرار الأخير.

وعلى الجانب الصاعد، تبرز أولى مناطق المقاومة بين 1.38 و1.39 دولار، حيث يلتقي المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يوماً مع الحد الأوسط لنطاقات بولينجر.

وتأتي المقاومة التالية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم قرب 1.46 دولار، ثم الحد العلوي لنطاقات بولينجر عند 1.49 دولار، بينما يمثل المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 1.66 دولار حاجزاً فنياً مهماً على المدى المتوسط.

أما على الجانب الهابط، فيقع الدعم الفوري عند 1.28 دولار بالقرب من الحد السفلي لنطاقات بولينجر. وكسر هذا المستوى بشكل واضح قد يفتح الباب أمام موجة خسائر إضافية مع استمرار هيمنة الاتجاه الهابط على حركة السعر.