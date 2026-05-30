تراجع عقود الحبوب الأمريكية وسط متابعة بيانات الصادرات الأسبوعية

تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأمريكي يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات محلية دخول الاقتصاد الكندي في ركود فني مفاجئ، ما طغى على تأثير التفاؤل بشأن اتفاق وشيك لتمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وتم تداول الدولار الكندي منخفضاً بنسبة 0.1% عند 1.3790 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.52 سنتاً أمريكياً، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 1.3771 و1.3829.

وكانت العملة الكندية قد سجلت الخميس أدنى مستوى لها خلال ستة أسابيع عند 1.3869 للدولار الأمريكي. وعلى أساس أسبوعي، لا يزال الدولار الكندي مرتفعاً بنحو 0.2%.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الربع الأول، بعد تعديل انكماش الربع الرابع من العام الماضي إلى 1%، مع تأثير حالة عدم اليقين التجارية سلباً على استثمارات الشركات.

وكان المحللون وبنك كندا المركزي يتوقعون نمواً بنسبة 1.5% في الربع الأول.

وقال أمو ساهوتا، مدير شركة “كلاريتي إف إكس” في سان فرانسيسكو، إن “قراءة الناتج المحلي الضعيفة في كندا تثير القلق وتدفع إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة”.

وأضاف أن “إعادة التفاوض المرتقبة لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يوليو تقترب بسرعة، وهو ما يضغط بوضوح على مراكز المستثمرين المرتبطة بالدولار الكندي”.

وبدأ المستثمرون حالياً في تسعير رفع واحد فقط لأسعار الفائدة من جانب بنك كندا هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى احتمال تنفيذ زيادتين، وذلك بعد صدور بيانات تضخم أضعف من المتوقع مؤخراً.

ومن المقرر مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قبل موعد نهائي يحل في الأول من يوليو، وهي الاتفاقية التي ساعدت في حماية جزء كبير من الصادرات الكندية من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قراراً نهائياً يوم الجمعة بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الاتفاق يجب أن يتضمن فتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة طهران على تطوير سلاح نووي.

وفي الأسواق العالمية، واصل الدولار الأمريكي تراجعه الأسبوعي أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما واصلت مؤشرات وول ستريت مكاسبها الأخيرة، في حين انخفضت أسعار النفط — أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 1.6% إلى 87.50 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر منحنى العائد، حيث انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.411%، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 8 أبريل عند 3.399%.