صورة وفيديو.. ظهور ملفت للكوميديان السوداني الشهير “فضيل” مع إحدى الحسناوات.. هل هي زوجته؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قصير للممثل, والكوميديان, السوداني, عبد الله عبد السلام, الشهير بــ”فضيل”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “فضيل”, في المقطع داخل منزل مع إحدى الحسناوات, ما دفع البعض لتأكيد أن الفتاة التي ظهرت معه هي زوجته.

وبعد انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي, نفى مقربون من الممثل عبد الله عبد السلام, ما تم تداوله مؤكدين أن الفتاة التي ظهرت مع “فضيل”, هي الممثلة الصاعدة نازك يوسف.

وذكروا بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن اللقطة تم تصويرها من كواليس عمل درامي جمع بين الممثل عبد الله عبد السلام, والممثلة الصاعدة.

