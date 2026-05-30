من الأخبار السارة في العيد السعيد معايدة قيادة الجيش السوداني داخل القيادة العامة .. رمزية الصمود والجسارة ضد أعتي وأشرس حرب تتعرض لها بلادنا في تاريخها الحديث ..

■ الجيش السوداني هو حجر الزاوية التي سيتم عليها بناء قاعدة تغيير شامل ترتكز علي أسس وطنية راسخة قوامها تأمين هذا الوطن من المهددات التي لاتزال تحيط به وتتشكل وتتلون بحربائية لاتخطئها عين المتابع والمراقب ..

■ ولهذا فإن وحدة وتماسك قيادة الجيش هي صمام أمان البلاد في وجه العواصف والأنواء التي تحركها أصابع المؤامرة التي أشعلت الحرب ..

■ لتحقيق هذه الأهداف النبيلة تحتاج قيادة الجيش السوداني إلي الإنتباه والتركيز مع مايريده الشعب السوداني الذي لم يعد لديه مايخسره بعد الذي عاش وذاق من ويلات عصابات التمرد .

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد