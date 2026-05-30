فيديو.. بعد قصف المليشيا لأسرته بمنطقة “المرة”.. القيادي بالدعم السريع “ود ملاح” يحمل حكومة تأسيس مسؤولية المجزرة

خرج القيادي, والإعلامي, التابع لمليشيا الدعم السريع, أحمد ملاح, في مقطع فيديو عقب المجزرة التي ارتكبتها المليشيا بمنطقة “المرة”, غربي مدينة بارا, بشمال كردفان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد ود ملاح, أن أفراد من أسرته وتحديداً أخواله لقوا مصرعهم بعد هجوم المليشيا على المنطقة. وقال أنه ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات مطالباً حكومة تأسيس, والدعم السريع, بتحمل المسؤولية كاملة ومعاقبة مرتكبي المجزرة التي راح ضحيتها العشرات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

