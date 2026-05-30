بيان حول الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في محلية بارا الكبرى بولاية شمال كردفان

أدان وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الاستاذ خالد الاعيسر الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في محلية بارا الكبرى بولاية شمال كردفان واستمرار استهداف المدنيين وانتهاك حرماتهم في مختلف المناطق بالسودان.

وقال في بيان اليوم: نُدين بأشد العبارات الممارسات الدموية الممنهجة والمجازر وجرائم القتل المروعة التي ارتكبتها وما تزال ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في محلية بارا الكبرى بولاية شمال كردفان، والتي استهدفت المدنيين الأبرياء وروّعت الآمنين وخلفت خسائر مؤلمة في الأرواح والممتلكات، وآخرها في قرى منطقة المُرّة غرب مدينة بارا.

ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء ولجميع المواطنين في حلة حامد وقرية شق النوم ومدينة بارا وقرية أم كريدم وقرى منطقة المُرّة، والمناطق الأخرى التي انتهكت فيها الميليشيا جميع الحرمات، سائلين الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

ونتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء في محلية بارا الكبرى، وإلى جميع ضحايا الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الفترة الماضية في مختلف أنحاء السودان، سائلين الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

كما نثمن في ذات الوقت التضحيات والمجاهدات المشهودة التي بذلها المواطنون في التصدي للميليشيا المرتزقة والدفاع عن أهلهم ومناطقهم، مؤكدين أن هذه المواقف الوطنية تعبر عن روح وطنية أصيلة وتجسد قيم الصمود والتكاتف والتمسك بوحدة الوطن وأمنه واستقراره.

ونؤكد أن الدولة والشعب السوداني الأبي يقف بثبات إلى جانب القوات المسلحة في معركة الكرامة والدفاع عن الوطن، مجسداً وحدة الموقف الوطني في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

ونؤكد كذلك أن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها كافة، وتواصل جهودها بلا هوادة لحماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار ودحر الميليشيا وإنهاء التهديد الذي تمثله على المواطنين ومقدرات البلاد.

ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة، والعمل على مساءلة مرتكبيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه الميليشيا المتمردة الإرهابية، وتصنيفها منظمة إرهابية لما ارتكبته من أفعال تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية الراسخة.

رحم الله الشهداء، وعاجل الشفاء للجرحى، وحفظ السودان وشعبه من كل سوء.

خالد الإعيسر

وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة