استضاف الإعلامي, علي فارساب, مقدم برنامج “الطريق 18”, المذاع عبر السوشيال ميديا, القائد الميداني بمليشيا الدعم السريع, عبيد أبو شوتال. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سأل مقدم البرنامج ضيفه عن مصير القيادي بالحركة الإسلامية أنس عمر, المعتقل لدى مليشيا الدعم السريع, هل هو على قيد الحياة أم اغتالته المليشيا؟. أبو شوتال, كشف في بداية حديثه أن الداعشي, محمد علي الجزولي, وأنس عمر, في قبضة الجهات الأمنية, التابعة للدعم السريع. قبل أن يتراجع ويؤكد أنه لا يعلم بمصيرهما وهل لا زالو على قيد الحياة مؤكداً أن الجهات المختصة هي الوحيدة التي تعرف مصير الجزولي, وأنس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هل لا يزال أنس عمر على قيد الحياة أم اغتالته قوات الدعم السريع؟ القائد الميداني بالمليشيا أبو شوتال يجيب!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.