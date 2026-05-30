نبهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الصين بدخول اتفاقية الإعفاء المتبادَل من التأشيرة بين المملكة والصين، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة حيز التنفيذ. وشددت السفارة على المواطنين الزائرين إلى الصين بضرورة تعبئة بطاقة الدخول الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بدقة مسبقاً قبل السفر، وذلك لتسهيل إجراءات الدخول عبر المنافذ الصينية.



كانت هذه تفاصيل خبر بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرة بين السعودية والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.