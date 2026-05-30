مقتل وإصابة 11 طفلاً ​​كل 24 ساعة بلبنان الأسبوع الماضي

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (وكالات)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن 11 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح ​كل 24 ساعة في لبنان خلال الأيام السبعة الماضية، في ظل تصعيد إسرائيل لغاراتها في أنحاء البلاد، رغم وجود وقف مُعلن ⁠لإطلاق النار.
وقالت «اليونيسف» إن ‌77 طفلاً سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأيام السبعة الماضية، استناداً إلى بيانات قدّمتها وزارة الصحة اللبنانية، لافتةً إلى أن 55 طفلاً قتلوا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أبريل.
ودعا ريكاردو بيريس، المتحدث باسم اليونيسف، الطرفين إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار. وقال: «بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعين حماية الأطفال ​والبنية التحتية المدنية». ووصف الحصيلة بأنها مروّعة.

