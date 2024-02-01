انت الان تتابع بالفيديو.. "العبيدي" يكشف لـ"الخليج 365" مجالَ "الخداع البصري" ودراسته بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال رئيس الاتحاد الدولي للخداع البصري في السعودية صالح العبيدي: إنه متخصص في مجال الخداع البصري منذ 13 عامًا، ودرسه لمدة ست سنوات في أمريكا.

كما كشف لـ"الخليج 365" تفاصيلَ "لعبة الصندوق"، و"فكرة الحلم"، موضحًا "أنها ليست اتفاقًا، وإنما تحكّم عقلي في الاختيارات، وفن الباراسايكولوجي والتهكير الذهني".

ولفت إلى أنه متخصّص في عدد من الفنون؛ منها: قراءة الأفكار، والتنويم المغناطيسي، وفن الإيحاء، موضحًا أن هذا المجال جديد في الوطن العربي.

وتابع "العبيدي": دولتنا ولله الحمد أصبحت داعمة لهذا الفن، ولدينا مسارح نقدم من خلالها عروضًا عالمية ومحلية، ونشعر بالفخر والاعتزاز بالوصول لهذا المستوى من التميز والإبداع في وطننا.

ولفت إلى أن "الخدع البصرية" هو مجال مربح، وله دخل كبير؛ كالغناء والتمثيل، ولكن تواجده في الأماكن ليس بالشكل الكبير؛ لكونه فنًّا جديدًا وحديثًا في الساحة العربية والمحلية، وله مسارحه ومواقعه الخاصة به، مفيدًا بأن له مستقبلًا كبيرًا مع دعم الهيئة العامة للترفيه في ظلّ رؤية المملكة 2030.

وأشار "العبيدي" إلى وجود مخترعين ومبتكرين في الاتحاد الدولي للخداع البصري؛ لمساعدته في ترتيب العرض الخاصّ به من أفكار وابتكارات وموضوعات قد تختلف، بحسب العروض؛ فهناك مثلًا: عرض بفريق سعودي، وآخر بفريق الهنود الحمر؛ لذا يختلف من مكان لآخر، ومن مسرح لآخر.