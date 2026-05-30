السعودية تعلن نجاح موسم الحج بفضل منظومة خدمات متكاملة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت السعودية، الجمعة 29 مايو 2026، نجاح موسم الحج للعام الجاري عبر "منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات" مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم "بكل يسر وطمأنينة".

أفاد بذلك الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، في بيان متلفز، وذلك عشية اكتمال مناسك الحج.

وشدد على "نجاح موسم الحج للعام 1447هـ"، مؤكدا أنه شهد "منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات، مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة".

وأكد أن "ما تحقق من نجاح استثنائي جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم غير المحدود والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة وما وفرته من إمكانات وموارد، إلى جانب المتابعة الدقيقة لجميع مراحل العمل والاستعداد والتنفيذ".

وقال الأمير سعود إن "موسم الحج عكس صورة وطن يعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة ضيوف الرحمن".

كما شدد على أن "الحجاج أدوا مناسكهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والعناية التي تليق بشرف المكان وقدسية الزمان".

ولفت إلى أن "نجاح الحج ليس نهاية العمل، بل بداية لمسؤوليات جديدة وعهد يتجدد كل عام للحفاظ على مكانة المملكة منارةً للأمن والعطاء، وقبلةً لخدمة الإسلام والمسلمين".

وبدأ موسم الحج الاثنين الماضي في 25 مايو/ أيار الجاري، ويختتم غدا السبت.

والثلاثاء، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجا، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية، مقابل 160 ألفا و646 حاجا من داخل السعودية.

