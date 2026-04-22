حديقة أم الإمارات تُطلق باقة عائلية احتفاءً بـ"عام الأسرة"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت حديقة أم الإمارات، عن إطلاق باقة عائلية تزامناً مع "عام الأسرة"، بهدف تشجيع السكان والزوار على قضاء أوقات مشتركة في الهواء الطلق ضمن بيئة مناسبة للعائلات.

وتعتمد باقة "الدخول والترفيه" على نموذج "اشترِ ثلاثة واحصل على الرابع مجاناً"، وهي متاحة لتذاكر دخول الحديقة إلى جانب مجموعة مختارة من الأنشطة في حظيرة الحيوانات، بما يوفّر قيمة مضافة للعائلات والمجموعات.

وتسري الباقة طوال فصل الصيف حتى نهاية شهر أغسطس، بما يتيح مزيداً من الفرص للاستفادة من مرافق الحديقة وتجاربها.

وتشمل الأنشطة إمكانية المشاركة في إطعام الحيوانات، بجانب تجارب تفاعلية متنوعة مثل لقاءات الحيوانات، وجلسات الإطعام، وركوب المهر والجِمال، والتعرّف إلى طرق العناية بها ضمن بيئة تعليمية ملائمة لمختلف الفئات العمرية.

وفي إطار برامجها المجتمعية، وتناغماً مع هذه المبادرة، تستضيف حديقة أم الإمارات مسيرة وطنية مجتمعية يوم الأحد 26 أبريل الجاري، تجمع أفراد المجتمع للتعبير عن فخرهم وامتنانهم للعيش والعمل في دولة الإمارات، ويبدأ التجمع في تمام الساعة 5:30 مساءً، وتنطلق المسيرة عند الساعة 6:00 مساءً على امتداد مسار الجري.

ويكون الدخول إلى الحديقة مجاناً خلال الفترة من الساعة 5:00 إلى 6:00 مساءً، مع دعوة أفراد المجتمع لارتداء ألوان علم الدولة والمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس روح الوحدة والانتماء.

كما تتيح الحديقة للعائلات الاستفادة من مرافقها المتنوعة، بما في ذلك مناطق اللعب التي تم تجديدها مؤخراً، ومنطقتي "الوادي" و"البيت المظلل"، إضافة إلى منطقة الألعاب المائية والنافورات التفاعلية، وتوفّر حديقة "التسامح" مساحة مناسبة للقراءة أو التنزّه أو الاسترخاء في بيئة طبيعية هادئة.