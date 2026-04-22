محمد إمام يحدّد موعد طرح “صقر وكناريا” ويوجّه رسالة لجمهوره

دبي - فريق التحرير: أعلن الممثل المصري، محمد إمام، عن موعد عرض فيلمه الجديد “صقروكناريا”، محدداً شهر تموز كموعد رسمي لطرحه في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي وفي مختلف أنحاء العالم.

بهذه المناسبة، شارك “إمام”، جمهوره صورة جديدة له عبر “إكس”، معبراً عن اشتياقه الكبير لهم، ومؤكداً أنه يعمل حالياً على تقديم مفاجآت سينمائية مهمة، ستنال إعجابهم، طالباً من محبيه دعمهم ودعواتهم بالتوفيق .

ومؤخراً، أنهى محمد إمام، تصوير “صقر وكناريا” وهو العمل الذي يراهن عليه الكثيرون، من تأليف أيمن وتّار وإخراج حسين المنباوي. وتشاركه بطولته الممثلة المصرية يارا السكري.

من جهة آخرى، يستعد محمد امام، لاستئناف تصوير فيلمه الضخم “شمس الزناتي” والذي يعيد من خلاله تقديم قصة الفيلم الشهير لوالده الفنان الكبير عادل إمام، برؤية سينمائية حديثة.