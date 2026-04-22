أكثر من مجرّد جلسة تصوير.. هاديسا وكرم بورسين: حكاية أعمق خلف الكواليس

دبي - فريق التحرير: تصدّرت النجمة التركية هاديسا والممثل التركي كرم بورسين غلاف مجلة “هاربرز بازار تركيا” في عددها الجديد المخصّص لـ“القوة والتأثير”.

وجاءت جلسة التصوير بإطلالة أنيقة وطابع رومانسي، حيث ظهر الثنائي في أجواء توحي بالانسجام، فيما أوضحت المجلة في بيان مرفق أن هذا اللقاء لم يكن مجرد جلسة تصوير عادية، بل حوار فني وإنساني حول “اللغة الجديدة للتأثير”.

وخلال المقابلة، استعرض الثنائي مفاهيم القوة والصداقة والحب، إضافة إلى قيمة “الصدق” في عالم الشهرة، مشيرين إلى أهمية العلاقات الإنسانية الحقيقية رغم ضغوط الأضواء.

وأكدت المجلة أن الأجواء التي جمعتهما تعكس فكرة أن الصداقة والصدق ما زالا من أبرز أشكال التأثير في العصر الحالي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن تعاون ترويجي مع علامة “دولتشي آند غابانا” للجمال، وسط ترقّب واسع من الجمهور لصدور العدد الكامل وما يتضمنه من تفاصيل إضافية حول هذا الحوار.