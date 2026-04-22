انت الان تتابع خبر نائب يزف بشرى لاهالي الرضوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل الخليج 365 إنه "تم جمع تواقيع للموافقة على الاستمرار بتجديد العقود الزراعية في محيط مطار بغداد الدولي وعدم منحها للاستثمار".

وأضاف ان "هذه المناطق الزراعية تمثل الرئة التي تتنفس منها محافظة بغداد والحزام الأخضر الذي أقر في مجلس الوزراء في أكثر من جلسة للحفاظ عليه"، لافتا الى ان "رئاسة البرلمان وافقت على المباشرة بتجديد العقود الزراعية".