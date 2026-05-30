الزيدي يستقبل وفداً من التيار الوطني الشيعي لبحث انضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ان الزيدي "استقبل اليوم السبت، وفداً ممثلاً عن زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير الشخصي له".وجرى خلال اللقاء "وضع الآلية الخاصة لتنفيذ مبادرة السيد مقتدى الصدر بانضمام سرايا السلام إلى القوات الأمنية العراقية، وتسليم السلاح الى الدولة، وتم تشكيل اللجنة بهذا الخصوص".

وجدد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء "تثمين هذا الموقف الوطني الذي اتخذه السيد مقتدى الصدر".

