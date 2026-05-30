انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل وزير المالية ويبحثان عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي ان الأخير "استقبل في بغداد اليوم السبت، معالي وزير المالية السيد فالح الساري، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام الوطني".وأكد السامرائي "أهمية دعم الإجراءات التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، إلى جانب متابعة الملفات المرتبطة بالخدمات والتنمية وتنفيذ الالتزامات المالية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة".

كما تناول اللقاء "أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القضايا المالية والاقتصادية، بما يدعم برامج الحكومة ويسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين".

