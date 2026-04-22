بالصور-لقطات حميمية في ماليبو تقلب الإنترنت…هل دخل لويس وكيم مرحلة جديدة؟

دبي - فريق التحرير: خطف الثنائي كيم كردشيان وسائق “الفورمولا وان” لويس هاميلتون الأنظار، بعدما ظهرا في أجواء رومانسية لافتة خلال موعد غرامي على شاطئ ماليبو في كاليفورنيا، يوم العشرين من أبريل، حيث لم يترددا في تبادل لحظات من الحميمية أمام عدسات المصورين أثناء السباحة في مياه المحيط الهادئ.

وظهرت كردشيان مرتدية بيكيني أسود مع بدلة غطس متناسقة، بينما احتضنت هاميلتون وضحكت وسط أجواء مليئة بالمرح. بدوره، ظهر سائق “الفورمولا وان” بملابس سباحة داكنة، وحرص على إظهار اهتمامه بها، واضعاً يده على أسفل ظهرها فور عودتهما إلى اليابسة.

ولم تتوقف اللحظات الرومانسية عند هذا الحد، إذ قدم هاميلتون، بعض النصائح لكيم، حول ركوب الأمواج، قبل أن يقضيا وقتاً ممتعاً على الشاطئ.

وتأتي هذه الإطلالة بعد أن أصبح الثنائي أكثر جرأة في إظهار علاقتهما علناً، منذ أن أعلنا عنها بشكل واضح عبر “إنستغرام” الشهر الماضي. وكانا قد ظهرا معاً في أجواء حميمة خلال حفل جاستن بيبر في “كوتشيلا” بتاريخ الحادي عشر من أبريل، قبل أن يُشاهدا لاحقاً في موعد تسوق في لوس أنجلوس بعد ثلاثة أيام.

يُذكر أن كيم كانت قد تحدثت في وقت سابق ضمن إحدى حلقات برنامجها عن صعوبة العودة إلى العلاقات بعد فترة طويلة من العزوبية، مشيرة إلى أن الإنسان يصبح أكثر تمسكاً بروتينه الخاص، لكنها أكدت أنها لا تزال منفتحة على فكرة الحب عندما يأتي الشخص المناسب.