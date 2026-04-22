تكنولوجيا: بعد خروجها من سوق الهواتف، ASUS تعمل على جهاز لوحي جديد وهذا تصميمه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت ASUS خروجها رسميًا من سوق الهواتف الذكية في يناير الماضي، لكن يبدو أن ذلك لا يشمل الأجهزة اللوحية. فقد كشف تسريب جديد عن أول نظرة على جهاز Asus Pad المرتقب، إلى جانب بعض المواصفات المتوقعة.

وتُظهر الصور المسربة جهازًا بحواف نحيفة نسبيًا بالنسبة لجهاز لوحي، مع تصميم بسيط وأنيق. وتشير المعلومات إلى أن الجهاز سيأتي بشاشة قياسها 12.2 بوصة من نوع OLED مزدوجة الطبقات، مع معدل تحديث 144 هرتز، إلى جانب دعم Dolby Vision وتقنية Dolby Atmos للصوت.

كما يُتوقع أن يعتمد الجهاز على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع، دون الكشف عن قدرة الشحن. ويبلغ وزن الجهاز 523 جرامًا، مع سُمك نحيف يصل إلى 6.5 مم.

وتوضح التسريبات أيضًا أن ASUS ستوفر غطاءً رسميًا للجهاز يعمل كحامل مدمج، ما يسمح باستخدامه بوضعية العرض بسهولة. ولا تزال بقية التفاصيل مثل المعالج والسعر وموعد الإطلاق غير معروفة حتى الآن، على أن تظهر معلومات إضافية خلال الفترة المقبلة.

