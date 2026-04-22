حددها وزير المالية : تطابق وجهات النظر بين الوزارة و (UNDP) حول أولويات المرحلة

تعزيزاً لجهود الوزارة في مجال إصلاح المالية العامة والإستفادة من فرص التعاون مع وكالات الأمم المتحدة في دعم جهود الإصلاح المالي وبناء القدرات المؤسسية والاسهام في بناء وإعمار ما دمرته الحرب، حدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية أولويات المرحلة لتعزيز جهود الإصلاح ، وأبان – في الاجتماع الختامي لبعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمقر الوزارة بالخرطوم اليوم بمشاركة مديرعام التمويل الخارجي بالوزارة والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان – أن الأولويات تتمثل في تأهيل وبناء القدرات البشرية والمؤسسية وإدارة الموارد وتعظيم العائد منها بالإستفادةة من الفرص المتاحة عبر (UNDP) لمواكبة التطورات التقنية العالمية لتنفيذ إحتياجات المرحلة.

فيما أشارت رئيس البعثة منال عسير خبير المالية العامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطابق وجهات النظر بين الوزارة و (UNDP) حول الحاجات الملحّة وبرامج التطوير المزمع بدء تنفيذها ، ووعدت بدعم إضافي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمسيرة التطوير التي إنتهجتها وزارة المالية لتنفيذ عمليات الإصلاح وتطويرها أكثر بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية العالمية وبما يمكن من تطبيق نظام مالي متكامل يساعد في تعزيز ولاية الوزارة علي المال العام ، وبما يجعل وزارة مالية السودان على لائحة المؤسسات المتقدمة في المنطقة التي تعتمد أحدث التقنيات بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات المالية للمواطنين والمجتمع.

وأبانت أن البعثة خلال زيارتها للسودان إطلعت على جهود حكومة السودان لإعادة الإعمار وتطوير المشاريع ، بما يخدم المواطن والمجتمع ، ووقفت – خلال لقائها مع المسئولين بوزارة المالية والجهات الأخرى ذات الصلة بانظمة المالية العامة وعلى رأسهم السيد الوزير – على إحتياجات وزارة المالية للمضي قدماًً ببرامج تطوير النظم المالية وتقديم خدمات أفضل للمواطن والمجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة.

