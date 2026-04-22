محافظ جدة يُكرّم 121 طالباً وطالبة من المتميزين الفائزين بجائزة "منافس 2025"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرَّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، 121 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة؛ الفائزين بجائزة "منافس" للطلبة المتميزين لعام 2025، بحضور مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، وعددٍ من قيادات التعليم.

وهنأ محافظ جدة الطلاب والطالبات الفائزين بما حققوه من إنجازات متميزة، مؤكدًا أن استمرارهم في هذا النهج سيُسهم في صناعة نماذج وطنية مشرّفة قادرة على المنافسة والابتكار.

وثمنت اللهيبي تكريم محافظ جدة للطلبة الذي يُعد حافزًا لهم لمواصلة التميز والريادة، مشيرة إلى أن جائزة منافس تأتي امتدادًا لجهود وزارة التعليم في اكتشاف ورعاية الطلبة المتميزين، وتمكينهم من الابتكار وقيادة المشروعات الريادية؛ بما يسهم في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.

وأضافت اللهيبي أن مبادرة "منافس" تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف النوعية، من أبرزها تشجيع التميز الأكاديمي والإبداع، وتحفيز التفكير النقدي والابتكار، إلى جانب تعزيز روح التنافس الإيجابي، وتطوير مهارات العمل الجماعي والقيادة، وأوضحت أن عدد المكرمين بلغ 64 طالبًا و57 طالبة من 82 مدرسة، بعد تحقيقهم مستويات متقدمة من الأداء والتميز في مختلف مسارات الجائزة، التي شملت الاختبارات الدولية، والتحصيل المعرفي، والعمل التطوعي، والابتكار والموهبة العلمية، ومهارات المستقبل وريادة الأعمال.