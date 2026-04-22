بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يتحسر على انشقاق النور قبة: (البقول ذهاب القبة ما مؤثر كذاب وبعد أيام لن يبقى سوى حميدتي وعبد الرحيم)

عبر قائد ميداني بمليشيا الدعم السريع, عن حسرته الكبيرة بإنشقاق القائد المعروف اللواء النور قبة, عنهم وإنضمامه للقوات المسلحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج القائد الميداني, في مقطع فيديو سخر فيه من الذين يقللون من تأثير رجيل القبة, عن المليشيا.

وقال في حديثه الذي أصاب إعلام المليشيا, بحالة من الإحباط: (البقول ذهاب القبة ما مؤثر كذاب وبعد أيام لن يبقى سوى حميدتي وعبد الرحيم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)