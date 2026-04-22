أرباح البنك السعودي للاستثمار ترتفع إلى 519.6 مليون ريال بالربع الأول لزيادة إجمالي دخل العمليات

ارتفعت عملة البيتكوين فوق مستوى 78 ألف دولار يوم الأربعاء، مدعومة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، إلى جانب استمرار تدفقات الطلب المؤسسي التي عززت معنويات السوق.

وسجلت أكبر عملة رقمية في العالم ارتفاعًا بنسبة 3.7% لتصل إلى 78,712.4 دولار بحلول الساعة 09:49 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:49 بتوقيت غرينتش)، بعدما لامست أعلى مستوى لها خلال 24 ساعة عند 78,780 دولار، في ثالث جلسة صعود متتالية.

وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان ترامب تمديد الهدنة مع إيران إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن القرار جاء جزئيًا استجابة لطلبات من مسؤولين باكستانيين لإتاحة مزيد من الوقت لمفاوضات السلام في إسلام آباد. ومع ذلك، لا يزال هذا التمديد أحادي الجانب، في ظل غموض حول ما إذا كانت طهران ستوافق عليه رسميًا.

ورغم الهدنة، لم تهدأ التوترات بالكامل، إذ أبقت الولايات المتحدة على الحصار البحري للموانئ الإيرانية، فيما استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز. ومع ذلك، فسّرت الأسواق هذه التطورات على أنها تهدئة قصيرة الأجل، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وضعف الدولار بعد مكاسب سابقة.

ويرى محللون أن بيتكوين باتت تتصرف بشكل متزايد كأصل هجين يجمع بين كونه أصلًا عالي المخاطر وملاذًا للتحوط من الاضطرابات الجيوسياسية، ما يجذب تدفقات استثمارية عندما تسعّر الأسواق مزيجًا من الارتياح وعدم اليقين.

ومن جهة أخرى، عزز الطلب المؤسسي الأسعار بشكل إضافي، بعدما كشفت شركة ستراتيجي عن شراء بيتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقاتها على الإطلاق. وأوضحت الشركة أنها اشترت 34,164 وحدة خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، بمتوسط سعر يبلغ نحو 74,395 دولارًا للعملة، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى نحو 815 ألف بيتكوين، بقيمة إجمالية تقارب 61.6 مليار دولار.

وتم تمويل هذه الصفقة بشكل رئيسي عبر أنشطة في أسواق رأس المال، حيث جمعت الشركة نحو 2.18 مليار دولار من بيع أسهم مفضلة عالية العائد، بالإضافة إلى 366 مليون دولار من إصدار أسهم عادية. وأصبحت هذه الأدوات المالية، التي تقدم عوائد تقارب 11.5%، وسيلة رئيسية لزيادة تعرض الشركة لبيتكوين مع تقليل التأثيرات السلبية لتخفيف الملكية.

في المقابل، شهدت الساحة القانونية تطورًا لافتًا، إذ رفع جاستن صن مؤسس شبكة ترون دعوى قضائية فيدرالية في كاليفورنيا ضد مشروع العملات الرقمية التابع لعائلة ترامب، متهمًا إياه بتجميد رموزه وسحب حقوق التصويت الخاصة به، مع تهديده بإتلاف أصوله دون إشعار أو مبرر قانوني.

وقال سون إنه لم يعد أمامه خيار سوى اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن ترامب سيوافق على هذه الإجراءات إذا كان على علم بها. وكان سون قد أصبح أكبر حامل فردي لرموز المشروع بعد استثماره 75 مليون دولار في أواخر 2024، قبل أن يتم إدراج محفظته على القائمة السوداء لاحقًا.

وفي سوق العملات الرقمية الأوسع، سجلت العملات البديلة مكاسب محدودة، حيث ارتفعت الإيثريوم بنسبة 4.3% إلى 2,412 دولار، فيما صعدت الريبل بنسبة 1.7% إلى 1.46 دولار.