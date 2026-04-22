انت الان تتابع خبر العنكوشي يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية واحترام التوقيتات الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العنكوشي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، "يجب أن يبقى العراق سيد نفسه، وأن يكون قراره نابعاً من إرادة أبنائه".

وشدد في الوقت ذاته "على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية لضمان استقرار البلاد ومؤسساتها".

ويأتي تصريح النائب العنكوشي في وقت قرر فيه الإطار التنسيقي تأجيل اجتماعه المقرر إلى يوم الجمعة المقبل، في خطوة تعكس الرغبة في إنضاج التفاهمات السياسية حول عدة ملفات شائكة.