انت الان تتابع خبر آميدي يدعو الإطار التنسيقي إلى تسمية مرشح رئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان، إن "رئيس الجمهورية نزار آميدي، استقبل في قصر بغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والوفد المرافق له".وأضاف البيان "قدّم المالكي التهاني والتبريكات إلى رئيس الجمهورية بمناسبة تسنّمه مهام منصبه، متمنيًا له السداد والتوفيق في أداء مهامه، فيما أعرب رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره للتهاني والمشاعر الطيبة".

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل خالد شواني، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية هريم كمال "بحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، وتم التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيزهما، والعمل الجاد على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين".

وأكد رئيس الجمهورية حسب البيان على "أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة"، داعيا الإطار التنسيقي إلى "تسمية مرشح رئاسة الوزراء ضمن المدة الدستورية، والعمل على تشكيل حكومة تعمل على تلبية طموحات العراقيين وتعزز مسيرة التنمية في البلاد".