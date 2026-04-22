أديس القابضة تفوز بعقد من فالويرا إنرجي بقيمة 345 مليون ريال لتقديم خدمات الحفر البحري في تايلاند

ارتفعت أسعار النحاس يوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق، رغم أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط حدّ من مكاسب المعدن.

وصعد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% ليصل إلى 13,270 دولارًا للطن المتري خلال التداولات الرسمية.

وعاد الفارق السعري بين عقود النحاس في بورصة “كوميكس” الأمريكية ونظيرتها في بورصة لندن – وهو أحد السمات البارزة لسوق النحاس في عام 2025 – للظهور مجددًا هذا الشهر، ما شجع على توجيه الشحنات إلى الولايات المتحدة.

وقال كوستاس بينتاس، رئيس قطاع المعادن العالمي في شركة “ميركوريا”، إن تدفقات النحاس إلى الولايات المتحدة ستستمر طالما ظل هذا الفارق السعري قائمًا، وذلك حتى يوليو، عندما يُتوقع صدور قرار بشأن فرض رسوم جمركية محتملة على المعدن.

وأظهرت البيانات أن مخزونات النحاس في مستودعات “كوميكس” ارتفعت بنسبة 2% منذ منتصف أبريل لتصل إلى 544,887 طنًا، مقتربة من المستوى القياسي المسجل في فبراير عند 545,867 طنًا. في المقابل، بلغت مخزونات بورصة لندن 395,575 طنًا، بعد تراجعات حديثة في المخزونات داخل مستودعاتها في آسيا.

وخلال قمة السلع العالمية التي نظمتها صحيفة “فايننشال تايمز” في مدينة لوزان السويسرية، أبدى المشاركون تفاؤلًا حذرًا بشأن آفاق النحاس على المدى الطويل، مع التحذير من مخاطر الطلب على المدى القصير في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وفي سوق المعادن الأخرى، يشهد الألمنيوم بالفعل صدمة عرض وُصفت بـ”البجعة السوداء” نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب، وهو ما قد يؤدي إلى نقص كبير في الإمدادات خلال العام الجاري، بحسب أحد كبار محللي المعادن في “ميركوريا”.

وارتفع الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 1.3% ليصل إلى 3,604.5 دولارًا للطن، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 3,672 دولارًا في 16 أبريل.

كما صعد النيكل بنسبة 0.8% إلى 18,370 دولارًا للطن، مدعومًا بتوقعات بحدوث عجز في السوق العالمية هذا العام. وارتفع الزنك بنسبة 0.7% إلى 3,467 دولارًا، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.6% إلى 1,951 دولارًا، في حين زاد القصدير بنسبة 0.5% إلى 50,175 دولارًا.