سعر البتكوين (BTCUSD) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 22-04-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسكه أعلى مستوى الدعم عند 4,700$، والذي كان يمثل هدفاً متوقعاً في آخر تقرير لنا، ما منح السعر دفعة إيجابية ساعدته على تعويض جزء من خسائره، ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع بدء تحسن مؤشرات القوة النسبية، مع ظهور إشارات إيجابية بعد تخلصها من حالة التشبع البيعي.

ورغم هذا التعافي النسبي لا تزال الضغوط السلبية قائمة، خاصة بعد كسر السعر لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، إلى جانب استمراره في التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يحد من قوة الارتداد الحالي ويقلص من فرص التعافي الكامل خلال الفترة القريبة المقبلة.