«منشآت» تخرج 20 شركة ناشئة جامعية من مسرعة جامعة الأعمال والتكنولوجيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بتخريج 20 شركة ناشئة جامعية من مسرعة جامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT بمحافظة جدة، ضمن برنامج مسرعات أعمال المشاريع الناشئة الجامعية؛ وذلك بحضور محافظ الهيئة الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

ويأتي برنامج مسرعات أعمال المشاريع الناشئة الجامعية ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، بهدف تمكين المشاريع الريادية لمنسوبي وطلاب الجامعات وحديثي التخرج، من خلال دعم نموها وتطوير نماذج أعمالها، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، بما يسهم في رفع قدرتها التنافسية وتمكينها من التوسع والاستدامة. وعرضت الشركات الناشئة خلال الحفل نماذج أعمالها وفرصها الاستثمارية أمام المستثمرين والجهات التمويلية، بمشاركة مقدمي الخدمات التطويرية، فيما تنوعت المشاريع بين قطاعات تقنية وخدمية، مما يعكس اتساع مجالات الابتكار في البيئة الريادية. وقدمت «منشآت» للمستفيدين من برنامج مسرعات أعمال المشاريع الناشئة الجامعية، الذي امتد على مدار 6 أشهر، حزمة من البرامج والخدمات التطويرية التي ركزت على تنمية قدراتهم الريادية، شملت ورش عمل وجلسات إرشادية واستشارات متخصصة، إلى جانب تمكينهم من الوصول إلى حلول تمويلية وفرص تواصل مع المستثمرين.

وشهد الحفل معرضا مصاحبا استعرضت خلاله الشركات الناشئة منتجاتها وخدماتها. ويأتي البرنامج امتدادا لجهود «منشآت» في دعم ريادة الأعمال الجامعية، حيث أسهمت عبر برامجها في تخريج 260 شركة ناشئة جامعية، من خلال تنفيذ حاضنات ومسرعات أعمال في 12 جامعة بمختلف مناطق المملكة، ما يعكس اتساع نطاق المبادرات وتنامي أثرها في البيئة الجامعية.

وتواصل «منشآت» من خلال هذه البرامج دعم بيئة ريادة الأعمال في القطاع الجامعي، بما يسهم في تمكين الشركات الناشئة من النمو والاستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.