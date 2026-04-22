برعاية وزير «البيئة».. انطلاق ملتقى الابتكار السنوي 2026 غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تنطلق فعاليات ملتقى الابتكار السنوي 2026 والمعرض المصاحب، بمشاركة عدد من الجهات والشركات في قطاعات المنظومة، وذلك يوم الخميس الموافق 23 أبريل الحالي بمقر الوزارة في الرياض.

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية تبني الابتكارات وتوطين التقنيات الحديثة في منظومة «البيئة»؛ لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، واستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجالات منظومة «البيئة» في المملكة، إضافة إلى تعزيز وتنمية المحتوى المحلي في قطاعات المنظومة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.

سيشهد الملتقى إطلاق عدد من المبادرات في مجال البحث والابتكار التي تعزز توطين التقنية في قطاعات الوزارة، ودورها في تحقيق المستهدفات الوطنية. كما سيتم خلال الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الوزارة الجهات المشاركة، بجانب تنظيم جلسات حوارية وتفاعلية وورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمختصين.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت مؤخرا عددا من المبادرات التي تعنى ببناء وتطوير منظومة الابتكار والتي من أبرزها، خارطة طريق تبني التقنيات، والتحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، والمنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار «نبراس» بالإضافة إلى برنامج الملكية الفكرية وبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية.