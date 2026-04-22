«الديدحان» يلون صحاري الجوف بالأحمر ويعزز جاذبية الربيع الطبيعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتست مساحات شاسعة من صحاري منطقة الجوف خلال هذه الأيام بحلّةٍ حمراء زاهية مع تفتح أزهار «الديدحان» الموسمية، التي تُعد من أبرز النباتات البرية المرتبطة بموسم الربيع، لترسم مشاهد طبيعية آسرة تستقطب الأهالي وهواة الرحلات البرية والتصوير.

ووثقت «واس» انتشار نبات الديدحان في عدد من المواقع البرية بالمنطقة، مدفوعا بالأمطار التي شهدتها الجوف مؤخرا، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة؛ مما أسهم في تهيئة بيئة مثالية لنموه وازدهاره، حتى غطّى مساحات واسعة بألوانه المميزة.

وأوضح مهتمون بالنباتات البرية أن الديدحان من النباتات الحولية التي تنمو تلقائيا، وتمتاز بسرعة ظهورها عقب هطول الأمطار، وقِصر دورتها الحياتية، ما يجعل حضورها مرتبطا بموسم محدد من العام.

وأشاروا إلى أن أهمية هذه النبتة لا تقتصر على قيمتها الجمالية، بل تمتد لتشمل دورها في تحسين الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع البيئي في المناطق الصحراوية، إضافة إلى إسهامها في جذب الزوار وتنشيط السياحة البيئية.

وبيّنوا أن انتشار الديدحان يُعد مؤشرا طبيعيا على جودة الموسم المطري وتحسن الظروف البيئية، داعين إلى المحافظة عليه وعدم العبث به، لضمان استدامته واستمرارية ظهوره في المواسم القادمة.

ويُعد «الديدحان» أحد أبرز رموز الربيع في بيئة الجوف، حيث يجمع جمال المشهد وسرعة الزوال، ليبقى شاهدا موسميا على ثراء الطبيعة وتنوعها، وعنصر جذبٍ لمحبي الهدوء والطبيعة في رحاب الصحراء.