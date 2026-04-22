شكرا لقرائتكم خبر «السعودية للاستثمار الجريء» تستهدف تعزيز نمو الشركات باستثمارات نوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في «صندوق محفز النمو»، وهو صندوق ملكية خاصة تديره شركة محفز النمو للاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات التي بلغت مراحل النمو والتوسع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دعمها برأس المال والخبرات التشغيلية لتمكينها من تحقيق نمو مستدام وتعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها التنافسية.

ويركز الصندوق على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الرعاية الصحية، والتعليم والقطاعات الاستهلاكية، والصناعات الدفاعية، والبيئة والطاقة المتجددة، إضافة إلى قطاع الأغذية والمشروبات، مستهدفا فرصا استثمارية واعدة ذات إمكانات نمو عالية.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في SVC نورة السرحان، أن هذا الاستثمار في «صندوق محفز النمو» يمثل امتدادا لدور (SVC) في تعميق سوق الملكية الخاصة في المملكة، لا سيما في مرحلة النمو التي تشهد طلبا متزايدا من الشركات القابلة للتوسع، ويُسهم في تمكين مديري الصناديق من استهداف هذه الشريحة في تسريع نمو الشركات الوطنية القادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، بما يواكب التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030.