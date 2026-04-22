الاتحاد الأوروبي يناقش غدًا اتفاق الشراكة مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - تناقش دول الاتحاد الأوروبي، غدًا الثلاثاء، اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بطلب من عدد منها لا سيما إسبانيا التي طالبت بفسخه، وفق ما أفادت الاثنين مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس.

وقالت كالاس في تصريح لصحافيين عشية اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "طرحت دول أعضاء هذا الأمر على الطاولة".

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن الأحد أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل التي اتّهمها بـ"انتهاك القانون الدولي".

وفسخ الاتفاق يتطلب إجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد.

