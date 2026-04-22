منظومة الصناعة والثروة المعدنية تدشن مشاركتها في معرض هانوفر ميسي 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت منظومة الصناعة والثروة المعدنية جناحها المشارك في المعرض الصناعي العالمي «هانوفر ميسي 2026» بجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يعد أبرز منصة صناعية دولية تجمع صناع القرار ورواد الصناعة والتقنية في العالم لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول الصناعية المتقدمة.
ويستعرض جناح المنظومة رحلة التحول الصناعي في المملكة، ورؤيتها في تمكين التصنيع المتقدم وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، كما تستعرض المنظومة أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، إضافة إلى الممكنات المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين.
وشارك وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد للتنافسية الصناعية والتصنيع المتقدم الدكتور أحمد الزواوي في جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال المعرض، بعنوان: «توسيع نطاق الصناعة المرنة والفعالة.. نظام تشغيل المنارات الصناعية كنموذج للتحول»، استعرض خلالها جهود المملكة ومبادراتها لتمكين التحول الصناعي.
