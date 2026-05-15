مبيعات صادرات فول الصويا لا تزال تعكس ضعف الطلب العالمي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مبيعات صادرات فول الصويا إلى أدنى مستوى في سنة تسويقية لثاني أسبوع على التوالي. وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن مبيعات فول الصويا للموسم القديم خلال الأسبوع المنتهي في 7 مايو كانت أقل من المتوسط، وعلى الرغم من أن الصين كانت مشتريًا، إلا أن الكمية كانت اعتيادية.

ولا يزال الطلب العالمي على فول الصويا الأمريكي يتأثر بارتفاع الأسعار نسبيًا وبالتوترات التجارية مع الصين. كما سجل القطن للموسم القديم أيضًا أدنى مستوى في السنة التسويقية بعد قيام بعض المشترين بتخفيض مشترياتهم الأصلية. في المقابل، شهد كل من كسب فول الصويا والقمح والأرز تحسنًا أسبوعيًا. ويتأثر نشاط التصدير بعدة عوامل تشمل الجغرافيا السياسية، وقيمة الدولار، والتغيرات الموسمية في العرض. ومن المقرر صدور التقديرات التالية للعرض والطلب من وزارة الزراعة الأمريكية في 11 يونيو.

كانت الشحنات الفعلية من الذرة وفول الصويا أعلى من الاحتياجات اللازمة لتحقيق توقعات وزارة الزراعة الأمريكية للسنة التسويقية الحالية.

وبدأت السنة التسويقية 2025/2026 في 1 يونيو للقمح، و1 أغسطس للقطن والأرز، و1 سبتمبر لفول الصويا والذرة والذرة الرفيعة، و1 أكتوبر لمنتجات فول الصويا. أما السنة التسويقية للحوم البقر ولحم الخنزير فهي السنة التقويمية.

وبلغت صادرات القمح 133,500 طن (4.9 مليون بوشل)، بزيادة 10% عن الأسبوع المنتهي في 30 أبريل و33% عن متوسط الأربعة أسابيع. اشترت إندونيسيا 70,000 طن، بينما اشترت الفلبين 56,000 طن. ومع اقتراب نهاية السنة التسويقية 2025/2026، بلغت صادرات القمح 914.7 مليون بوشل. كما بلغت المبيعات 221,100 طن (8.1 مليون بوشل) للتسليم في موسم 2026/2027، وكانت معظمها إلى المكسيك (79,200 طن) والفلبين (66,500 طن).

كما بلغت صادرات الذرة 684,800 طن (27 مليون بوشل)، بانخفاض 50% عن الأسبوع السابق و52% عن متوسط الأربعة أسابيع. حصلت المكسيك على 232,000 طن، واشترت كولومبيا 222,000 طن، لكن وجهات غير معلنة ألغت 470,600 طن. ومع اقتراب الربع الأخير من السنة التسويقية، بلغت صادرات الذرة 3.061 مليار بوشل مقارنة بـ2.444 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت المبيعات 400 طن لموسم 2026/2027 إلى هندوراس.

سجلت الذرة الرفيعة انخفاضًا صافياً قدره 300 طن. اشترت المكسيك 200 طن، بينما ألغت الصين 500 طن. وبلغت صادرات الذرة الرفيعة 183.7 مليون بوشل مقارنة بـ57.7 مليون بوشل قبل عام.

أما مبيعات الأرز، فقد بلغت 8,100 طن، بزيادة 75% عن الأسبوع السابق، لكنها أقل بنسبة 81% عن متوسط الأربعة أسابيع. حصلت هايتي على 7,200 طن، واشترت المكسيك 600 طن، بينما ألغت كندا 1,100 طن. وبلغت صادرات الأرز 2,351,700 طن مقارنة بـ2,795,900 طن العام الماضي. كما كانت هناك مبيعات 13,700 طن لتسليم 2026/2027 إلى كوريا الجنوبية.

بلغت مبيعات فول الصويا 102,100 طن (3.8 مليون بوشل)، بانخفاض 28% عن الأسبوع السابق و60% عن متوسط الأربعة أسابيع. اشترت إندونيسيا 72,600 طن، وحصلت الصين على 68,600 طن، بينما ألغت وجهات غير معلنة 104,500 طن. وحتى الآن من هذه السنة التسويقية، بلغت صادرات فول الصويا 1.434 مليار بوشل مقارنة بـ1.759 مليار العام الماضي. كما كانت هناك مبيعات 80,800 طن (3 ملايين بوشل) لموسم 2026/2027 إلى المكسيك.

وسجلت مبيعات كسب فول الصويا 344,200 طن، بزيادة 10% أسبوعيًا و35% عن متوسط الأربعة أسابيع. اشترت الفلبين 143,000 طن، والمكسيك 114,400 طن. ومع تجاوز منتصف السنة التسويقية، بلغت صادرات كسب فول الصويا 15,010,300 طن مقارنة بـ12,749,800 طن العام الماضي. كما كانت هناك مبيعات 3,500 طن لموسم 2026/2027، وكان معظمها إلى كندا (7,000 طن) مع إلغاء من المكسيك (3,400 طن).

سجل زيت فول الصويا انخفاضًا صافياً قدره 600 طن، حيث جاءت مبيعات بين 100 و200 طن أقل من الإلغاءات الصافية البالغة 900 طن من كندا. وبلغت الصادرات التراكمية لزيت فول الصويا 368,000 طن مقارنة بـ1,004,200 طن العام الماضي.

بلغت صادرات القطن طويل التيلة 47,700 بالة، بانخفاض 61% عن الأسبوع السابق و66% عن متوسط الأربعة أسابيع. حصلت فيتنام على 31,800 بالة، واشترت إندونيسيا 4,100 بالة. وبلغت صادرات القطن لموسم 2025/2026 نحو 19.7 مليون بالة مقارنة بـ20 مليون بالة في 2024/2025.

وبلغت مبيعات لحوم البقر الصافية 7,500 طن، بانخفاض 25% عن الأسبوع السابق و41% عن متوسط الأربعة أسابيع. وكان المشترون المعلنون: المكسيك (2,000 طن)، كوريا الجنوبية (1,300 طن)، تايوان (1,000 طن)، كندا (800 طن)، واليابان (800 طن). وبلغت الشحنات الفعلية 12,500 طن، بانخفاض 12% عن الأسبوع السابق و5% عن متوسط الأربعة أسابيع، وكانت معظمها إلى كوريا الجنوبية (4,300 طن)، اليابان (3,200 طن)، المكسيك (1,400 طن)، تايوان (1,000 طن)، وهونغ كونغ (900 طن).