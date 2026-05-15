«التوظيف الهندسي» في رأس الخيمة يوفّر 100 وظيفة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

نظّمت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، بالشراكة الاستراتيجية، مع دائرة بلدية رأس الخيمة، وكليات التقنية العليا - فرع رأس الخيمة، وبمشاركة المكاتب للاستشارات الهندسية، أمس، معرض «مسرّع التوظيف الهندسي»، بهدف توفير أكثر من 100 فرصة وظيفية لخريجي درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية.

ويستهدف البرنامج المهندسين المواطنين حديثي التخرج ممن لم يستكملوا سنوات الخبرة المطلوبة لمزاولة المهنة، من خلال توفير بيئة تدريب وتأهيل عملي وإكسابهم خبرات ميدانية، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل وتطوير مهاراتهم التطبيقية.

وأكدت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن المعرض يمثّل نموذجاً عملياً للشراكات الحكومية الفاعلة التي تترجم توجهات الإمارة نحو الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للتكامل المؤسسي في دعم برنامج «إعداد المهندس المواطن» بما يعزّز استدامة تأهيل وتمكين الكفاءات الهندسية الوطنية.

من جانبه، أكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن برنامج «إعداد المهندس المواطن» الذي تشرف عليه الدائرة، يأتي ترجمة لرؤيتها في الاستثمار في الكفاءات الوطنية الهندسية، وإعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة متطلبات التنمية العمرانية ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تشهدها الإمارة.