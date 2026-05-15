سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 15-05-2026

انزلق سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، والذي تزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في إشارة قوية إلى استمرار الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القريب.