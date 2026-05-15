سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 15-05-2026

عمق سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) من خسائره القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، في إشارة قوية على عزم الزوج تمديد الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.