سعر الفضة يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 15-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-05-15 01:45AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر الفضة (SILVER) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر للبحث عن قاع صاعد جديد قد يتخذه قاعدة تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل بذلك إلى الارتكاز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل حالياً نقطة دعم فنية مهمة قد تمنحه فرصة للتماسك والارتداد من جديد، خاصة في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.
وفي الخلفية وصلت مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي قد يدعم فرص التعافي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمالية عودة الزخم الشرائي تدريجياً إذا نجح السعر في الحفاظ على دعومه الحالية.