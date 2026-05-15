سعر النفط الخام يستفيد من الزخم الفني ويعزز مكاسبه – توقعات اليوم – 15-05-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد ارتكازه على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي وفر له زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب واستعادة بعض من قوته الشرائية، ويأتي هذا الأداء في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل داعم يعكس استمرار قوة المسار الإيجابي الحالي.

كما يتلقى السعر دعماً إضافياً من توارد الإشارات الإيجابية على مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من احتمالات استمرار الزخم الصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة، طالما حافظ السعر على استقراره أعلى مستويات الدعم المحورية.