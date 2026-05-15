سعر الذهب يواجه ضغوطاً بيعية متزايدة - توقعات اليوم – 15-05-2026

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تكبد خسائر قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في كسر مستوى الدعم 1.1675، وهو المستوى الذي سبق أن أشرنا إليه كهدف سعري في تحليلاتنا السابقة، ما يعكس تصاعد الضغوط البيعية واستمرار ضعف الأداء الفني للزوج على المدى القصير.

ويأتي هذا التراجع في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة حادة، بالتزامن مع استمرار تداولات الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تشكيل ضغط سلبي وديناميكي يعزز من النظرة السلبية ويحد من فرص الارتداد القوي في الوقت الراهن، وفي الخلفية لا تزال مؤشرات القوة النسبية ترسل إشارات سلبية رغم وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.