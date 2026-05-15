سعر الدولار مقابل الفرنك يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 15-05-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.3700، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.