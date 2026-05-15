- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 15-05-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-15 02:35AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.3700، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.