سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول-توقعات اليوم 15-5-2026

سجّل سعر المؤشر المزيد من المكاسب التاريخية باندفاعه يوم أمس نحو 7525.0 ليقترب بذلك من الهدف الإضافي المقترح سابقا إلا أن خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يجبره على تأجيل محاولات استئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ تسلله حاليا نحو 7485.0.

فمحاولة تشكيل مستوى 7540.00 لحاجز قوي أمام التداولات الحالية وباستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يدعونا ذلك لترجيح سيطرة المسار التصحيحي الهابط للفترة القريبة لنتوقع تشكيل مستوى 7420.00 للهدف الأول ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الإضافي المستقر قرب 7380.00, أما تأكيد الاستمرارية الإيجابية فإن ذلك يتطلب من السعر القفز فوق مستوى 7575.00 وتقديمه لإغلاق يومي أعلاه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7425.00 و 7540.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز