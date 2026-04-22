شكرا لقرائتكم خبر «استدامة» ينظم يوما حقليا بعنوان «الأعلاف الموسمية: إنتاجية المحاصيل والتطبيقات الحقلية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظَم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة» يوما حقليا بمحافظة الدلم بعنوان «الأعلاف الموسمية: إنتاجية المحاصيل والتطبيقات الحقلية»، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، في إطار جهوده لتعزيز كفاءة إنتاج الأعلاف الموسمية، وتطوير ممارساتها الزراعية في المملكة.

ويهدف اليوم الحقلي إلى تسليط الضوء على إنتاجية محاصيل الأعلاف الموسمية، واستعراض أبرز التطبيقات الحقلية التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج، من خلال تبني الممارسات الزراعية الحديثة والتقنيات المتقدمة؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويرفع جودة المخرجات الزراعية.

وتضمن البرنامج عرضا لعدد من التجارب التطبيقية والنماذج الحقلية التي نفذها المركز، والتي تعكس نتائج البحوث الزراعية في مجال الأعلاف الموسمية، إضافة إلى تقديم إرشادات فنية للمزارعين حول أفضل أساليب الزراعة والإدارة المحصولية لرفع الإنتاجية وتحسين الجدوى الاقتصادية.