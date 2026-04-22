رئيس «كاكست»: تمكين الابتكار وريادة الأعمال ركيزة لتنويع الاقتصاد الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المكلف، الدكتور منير بن محمود الدسوقي، أن «كاكست» بوصفها المختبر الوطني تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تسخير الممكنات المحفزة لقطاعي الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارهما من المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، داعيا العلماء والمبتكرين إلى الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة، وتحويل الأفكار إلى ابتكارات ذات أثر اقتصادي ملموس.

جاء ذلك في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات «أسبوع الابتكار»، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويستمر حتى 26 أبريل 2026م، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال؛ بهدف توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في قطاع الابتكار.

وبين الدكتور الدسوقي أن «كاكست» تفتح أبواب مختبراتها وبيئتها البحثية للعلماء والمبتكرين السعوديين، لتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات التقنية المتقدمة، مؤكدا معاليه أهمية الاستثمار في البحوث التطبيقية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة من خلال ربط المبتكرين برواد الأعمال، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة. وأكد أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي القائم على الابتكار، خاصة في المجالات ذات الطابع التنافسي لتلبية الاحتياجات المحلية في القطاعات التي تعتمد على جهود الباحثين والمبتكرين من أبناء الوطن، مشيرا إلى ضرورة تمكين التقنيات والمخرجات البحثية للعلماء والمبتكرين، وتيسير وصولها إلى السوق المحلي، بما يعزز الاستفادة لمخرجاتها وتعظيم أثرها التنموي. ويأتي إطلاق أسبوع الابتكار في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الابتكار في المملكة، وما يتيحه من فرص نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الصناعة والطاقة، اقتصاديات المستقبل، التسويق، صحة الإنسان، ونماذج الأعمال الابتكارية، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المرتبطة بالقطاع، ودعم تنويع مصادر الدخل، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وينفذ الأسبوع عبر 4 مراكز دعم للمنشآت في مدن الرياض، والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، بما يتيح مشاركة واسعة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة. وتضمن اليوم الأول عقد عدد من الجلسات واللقاءات المتخصصة، التي ناقشت آفاق الابتكار في مجالات التسويق والذكاء الاصطناعي، واستعرضت فرص رواد الأعمال في قطاع الابتكار وتقنياته العميقة والمتقدمة، إضافة إلى تناول فرص الابتكار في القطاع الثقافي.