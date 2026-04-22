جامعة الملك فيصل تنظم معرض البحث والابتكار التقني لعام 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك فيصل بالأحساء، ممثلة بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالتعاون مع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، معرض البحث والابتكار التقني بعنوان «نحو أبحاث وابتكارات تصنع المستقبل»، وذلك بالتزامن مع فعاليات أسبوع الابتكار السعودي واليوم العالمي للإبداع والابتكار.

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور حسن بن شجاع القحطاني، أن المعرض يسهم في إبراز الإنتاج البحثي النوعي، وتبادل الخبرات بين الباحثين، وترسيخ ثقافة البحث العلمي ودوره في دعم التنمية الوطنية والتحول الرقمي.

ويضم المعرض مجموعة من الأركان المخصصة لعرض الملصقات البحثية لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، بما يعزز فرص الحوار العلمي وتبادل الأفكار وبناء علاقات بحثية فاعلة، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات الداعمة التي تستعرض خدماتها والفرص المتاحة لدعم الباحثين، إضافة إلى جلسات حوارية تجمع الباحثين والطلبة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالبحث والابتكار.