واجهة أم القرى الثقافية تستقبل وفد مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت الواجهة الثقافية بجامعة أم القرى وفدا من مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي التابع لوزارة الثقافة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتراث.

واطلع الوفد خلال الزيارة على عدد من القطع الأثرية والمخطوطات والصور التاريخية التي توثق مراحل من تاريخ المملكة، وتعكس عمق حضارتها وإرثها الثقافي الممتد.

واستعرضت الواجهة الجهود المبذولة في إبراز التراث الوطني والمحافظة عليه، من خلال ما تقدمه من محتوى ثقافي ومعرفي يسهم في تعريف الزوار بتاريخ المملكة وإرثها الحضاري.

وناقش الجانبان خلال الزيارة سبل التعاون المشترك لتعزيز تعلم مهارات الخط العربي وتوظيفه في مجالات التراث والفنون والعمارة والتصميم، بما يسهم في دعم المبادرات الثقافية وتنمية القدرات الإبداعية في هذا المجال.