«سافانا الصحراء».. الصمعاء ترسم ملامح الحياة المتجددة وتعكس ثراء الغطاء النباتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل نبات الصمعاء المعروف بـ(سافانا الصحراء) (Stipa capensis)، لوحة طبيعية نابضة بالحياة في فياض وتلاع جنوب طلعة التمياط غرب محافظة رفحاء، حيث عكست مشاهد تمايل الأعشاب الذهبية والخضراء تحت أشعة الشمس ملامح تجدد دورة الحياة الفطرية، في صورة تجسد التوازن البيئي الذي تتميز به هذه المساحات المفتوحة.

وتبرز الصمعاء في لحظات ما قبل الغروب، حين تتناغم الأعشاب مع امتداد الأفق، في مشهد بصري غني بتدرجات اللون بين خصوبة الأرض وصفاء السماء، لا يقتصر على جماله الطبيعي، بل يعكس وفرة الغطاء النباتي الذي يعد عنصرا أساسيا في استدامة الحياة البرية، ومصدرا غذائيا رئيسا للحيوانات العشبية في المنطقة.

ويصل ارتفاع نبات الصمعاء إلى نحو 50 سم، وتنبثق من ساقه أوراق شريطية مغطاة بشعيرات ناعمة، يبلغ طولها قرابة 10 سم وعرضها نحو ملم واحد، فيما تتوج ثمار النبتة شوكة دقيقة تعرف محليا بالسفا أو سماليل الصمعاء.